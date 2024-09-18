Установлены правила обучения безработных по направлению службы занятости. О трудоустройстве отследят с помощью ФНС и СФР

Правительство РФ утвердило положение об организации службой занятости прохождения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования безработными и иными категориями граждан.

Регламент закреплен постановлением кабмина от 14.09.2024 № 1263 и вступит в силу с 1 января 2025 года.

Установлено, что при направлении на обучение служба занятости должна учитывать:

требования к квалификации работника в квалификационных справочниках и профстандартах;

сведения о заявленной работодателями потребности в количестве и квалификации работников.

Для организации обучения и содействия занятости на платформе «Работа России» заключают договоры. Обучение завершается итоговой аттестацией и выдачей документов о квалификации.

Учить будут по образовательным программам в соответствии с перечнем востребованных на рынке труда профессий и специальностей, утверждаемым регионом.

Списки прошедших отбор образовательных организаций и программ отразят на платформе «Работа России».

Служба занятости формирует сведения о численности занятых из числа прошедших обучение. Для этого в течение трех лет по истечении месяца после завершения обучения она будет направлять в Соцфонд и ФНС запросы о трудоустройстве граждан:

в СФР — о трудовой деятельности, месте работы;

в Налоговую службу — на сведения из госреестра ИП об учредителях или участниках юрлиц, наличии статуса самозанятого.

Ранее мы сообщали, что Минтруд утвердил план индивидуальной помощи для находящихся в статусе безработных.