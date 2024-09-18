Венчурные инвесторы получат налоговые вычеты

Компании смогут получить вычет по налогу на прибыль, если они вкладывают средства в инновационную деятельность с помощью венчурных или прямых инвестиций.

Госдума в окончательном чтении приняла депутатский закон о налоговых вычетах при венчурных инвестициях.

Компании, которые делают прямые или венчурные инвестиции в инновационные проекты через инвестиционные товарищества, смогут использовать налоговый вычет.

Для получения вычетов договоры должны соответствовать следующим требованиям:

срок действия — не меньше 5 лет , без права досрочного прекращения, уступки прав или долей;

сведения о договоре должны быть внесены в региональный реестр инвестиционных товариществ для осуществления прямых или венчурных инвестиций;

в рамках договора должны идти венчурные или прямые инвестиции в инновационные проекты или инновационную деятельность, реализуемые малыми технологическими компаниями (МТК).

Законопроект вступит в силу через месяц после официальной публикации, но не раньше первого числа нового периода по налогу на прибыль организаций.