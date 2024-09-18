Венчурные инвесторы получат налоговые вычеты

Госдума в окончательном чтении приняла депутатский закон о налоговых вычетах при венчурных инвестициях.
Компании, которые делают прямые или венчурные инвестиции в инновационные проекты через инвестиционные товарищества, смогут использовать налоговый вычет.
Для получения вычетов договоры должны соответствовать следующим требованиям:
срок действия — не меньше 5 лет, без права досрочного прекращения, уступки прав или долей;
сведения о договоре должны быть внесены в региональный реестр инвестиционных товариществ для осуществления прямых или венчурных инвестиций;
в рамках договора должны идти венчурные или прямые инвестиции в инновационные проекты или инновационную деятельность, реализуемые малыми технологическими компаниями (МТК).
Законопроект вступит в силу через месяц после официальной публикации, но не раньше первого числа нового периода по налогу на прибыль организаций.
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