❗ Минфин установит новые правила ведения книг покупок и продаж

Минфин на портале проектов нормативных актов опубликовал проект постановления, по которому изменятся формы книги покупок и книги продаж, а также правила их заполнения.
С 1 января 2025 года бизнес на УСН с доходами свыше 60 млн рублей в год автоматически станет платить НДС по общей ставке 20% (10%) или по сниженной — 5% или 7%. Изменения нужны для работы предпринимателей по новым правилам.
В книге продаж появятся новые графы:
«Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках, по ставке 5%»;
«Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках, по ставке 7%»;
«Сумма НДС по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке 5%»;
«Сумма НДС по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке 7%».
Также в проекте определили порядок применения вычетов НДС при возврате товаров покупателями при реализации их продавцами из ЕАЭС через электронные торговые площадки.
С 1 июля 2024 года селлеры из ЕАЭС, которые продают свои товары в РФ через маркетплейсы, должны платить НДС в России, встать на учет в налоговом органе и вести книги покупок и продаж.
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