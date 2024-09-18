❗ Минфин установит новые правила ведения книг покупок и продаж

Изменения нужны, чтобы новые плательщики НДС могли работать с 2025 года по новым правилам, применять пониженные налоговые ставки и вычеты.

Минфин на портале проектов нормативных актов опубликовал проект постановления, по которому изменятся формы книги покупок и книги продаж, а также правила их заполнения.

С 1 января 2025 года бизнес на УСН с доходами свыше 60 млн рублей в год автоматически станет платить НДС по общей ставке 20% (10%) или по сниженной — 5% или 7%. Изменения нужны для работы предпринимателей по новым правилам.

В книге продаж появятся новые графы:

«Стоимость продаж, облагаемых налогом, ‎по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках, по ставке 5% »;

«Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости ‎по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках, ‎по ставке 7% »;

«Сумма НДС по счету-фактуре, разница стоимости ‎по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке 5% »;

«Сумма НДС по счету-фактуре, разница стоимости ‎по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке 7%».

Также в проекте определили порядок применения вычетов НДС при возврате товаров покупателями при реализации их продавцами из ЕАЭС через электронные торговые площадки.

С 1 июля 2024 года селлеры из ЕАЭС, которые продают свои товары в РФ через маркетплейсы, должны платить НДС в России, встать на учет в налоговом органе и вести книги покупок и продаж.