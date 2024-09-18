⭐️ Смотрите самые яркие выступления V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» в записи

12 сентября 2024 года в Москве прошла V Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка», которая собрала сотни специалистов. Главной темой стало самое масштабное событие 2025 года — новая налоговая реформа.
Изменения касаются всех организаций, ИП и физических лиц, но самые масштабные преобразования ждут налогоплательщиков УСН. Подробно все аспекты будущей реформы мы разобрали на V Всероссийской бухгалтерской конференции — каждую тему осветил эксперт в своей области.
Если у вас не было возможности получить самую свежую и нужную информацию лично, вы можете изучить весь материал по видеолекциям.
Более того, мы подготовили для вас сюрприз — конспекты всех выступлений наших экспертов. Теперь вы можете смотреть, читать и перечитывать лекции. Если вам захочется повторить тему или возникнут вопросы, то вы всегда можете обратиться к конспектам, чтобы быстро пробежаться по материалу и найти ответы.
На конференции мы разобрали:
Налоговая реформа-2025: обзор изменений.
Как на УСН будут платить НДС: что будет со спецрежимниками в 2025 году.
Налоговое планирование 2025: как рассчитать нагрузку и оптимизировать расходы.
Проверки плательщиков НДС. К чему готовится упрощенцам.
АУСН. Новые возможности взаимодействия банков и МСП.
Изменения в НДФЛ и налоге на прибыль: разбираем изменения.
Новый порядок работы с доверенностями с 01.09.2024: что такое МЧД и как с ней работать.
Налогообложение недвижимости: как не отдать все деньги государству.
Работа бизнеса с самозанятыми и проверки Минтруда. Реестр воинского учета: что подготовить в работе.
Амнистия по дроблению, какие схемы налоговой оптимизации по-прежнему работают.
Разберитесь в деталях налоговой реформы-2025, получите самую свежую информацию из первых рук с комментариями и советами экспертов.
Поторопитесь, до вступления в силу новых правил остается не так много времени — скорее приступайте к подготовке, чтобы в следующем году работать без стресса и паники!
Записи всех вебинаров входят в подписку «Клерк.Премиум».
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