⭐️ Смотрите самые яркие выступления V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» в записи

Неважно, не смогли ли вы посетить конференцию или были, но что-то упустили — теперь у вас есть возможность посмотреть записи всех выступлений на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» в хорошем качестве. Вы сможете в комфортном темпе изучать материал и делать заметки в конспектах, которые мы для вас сделали.

12 сентября 2024 года в Москве прошла V Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка», которая собрала сотни специалистов. Главной темой стало самое масштабное событие 2025 года — новая налоговая реформа.

Изменения касаются всех организаций, ИП и физических лиц, но самые масштабные преобразования ждут налогоплательщиков УСН. Подробно все аспекты будущей реформы мы разобрали на V Всероссийской бухгалтерской конференции — каждую тему осветил эксперт в своей области.

Если у вас не было возможности получить самую свежую и нужную информацию лично, вы можете изучить весь материал по видеолекциям.

Более того, мы подготовили для вас сюрприз — конспекты всех выступлений наших экспертов. Теперь вы можете смотреть, читать и перечитывать лекции. Если вам захочется повторить тему или возникнут вопросы, то вы всегда можете обратиться к конспектам, чтобы быстро пробежаться по материалу и найти ответы.

На конференции мы разобрали:

Налоговая реформа-2025: обзор изменений. Как на УСН будут платить НДС: что будет со спецрежимниками в 2025 году. Налоговое планирование 2025: как рассчитать нагрузку и оптимизировать расходы. Проверки плательщиков НДС. К чему готовится упрощенцам. АУСН. Новые возможности взаимодействия банков и МСП. Изменения в НДФЛ и налоге на прибыль: разбираем изменения. Новый порядок работы с доверенностями с 01.09.2024: что такое МЧД и как с ней работать. Налогообложение недвижимости: как не отдать все деньги государству. Работа бизнеса с самозанятыми и проверки Минтруда. Реестр воинского учета: что подготовить в работе. Амнистия по дроблению, какие схемы налоговой оптимизации по-прежнему работают.

Разберитесь в деталях налоговой реформы-2025, получите самую свежую информацию из первых рук с комментариями и советами экспертов.

Поторопитесь, до вступления в силу новых правил остается не так много времени — скорее приступайте к подготовке, чтобы в следующем году работать без стресса и паники!

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