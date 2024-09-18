Минфин: разделение разных услуг в общепите на разные организации/ИП не говорит однозначно о нарушении ст. 54.1 НК

При этом бремя доказательств по таким нарушениям лежит на ФНС в ходе мероприятий налогового контроля.
Минфин в письме от 09.02.2024 № 03-02-08/11029 делает такой вывод:
Сам по себе факт разделения услуг, оказываемых разными организациями и ИП при оказании услуг общепита, не может рассматриваться в качестве самостоятельного основания для признания нарушенными нормы статьи 54.1 НК.
Но это может быть одним из признаков таких нарушений в совокупности с другими основаниями, бремя доказывания которых лежит на налоговом органе.
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