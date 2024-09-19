В 2025 году налоговики будут пересчитывать НДФЛ из-за стандартных вычетов на детей

Со следующего года работодатели будут предоставлять стандартные налоговые вычеты без заявления.

Для вычета будет достаточно документов. Если у бухгалтера уже есть копия свидетельства о рождении ребенка, то надо будет предоставлять вычет.

Но может произойти такая ситуация, что вычет дадут сразу несколько работодателей. В этом случае сотруднику по итогам года придется доплатить налог.

ФНС получит справки (бывшие 2-НДФЛ), увидит, что у сотрудника есть лишние вычеты, все пересчитает, пришлет налоговое уведомление. Уплатить налог по этому уведомлению надо будет до 1 декабря.

Напомним, с 2025 года вычет на второго ребенка составит 2 800 руб. (вместо 1 400), на третьего и на каждого следующего ребенка — 6 000 руб. (вместо 3 000).

Также с 6 000 до 12 000 руб. увеличен вычет опекунам, попечителям, приемным родителям — на каждого ребенка-инвалида и студента-очника до 24 лет, если он инвалид I или II групп.

При этом увеличен лимит дохода для вычетов — с 350 тыс. до 450 тыс. рублей.

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