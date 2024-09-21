С 21 сентября порядок разработки и утверждения долгосрочного бюджетного прогноза России станет более совершенным

Правительство внесло изменения в свои некоторые акты по вопросам совершенствования долгосрочного бюджетного планирования.

На основании постановления кабмина от 12.09.2024 № 1252 в такой прогноз теперь включены показатели финансового обеспечения нацпроектов за счет федерального бюджета на период их действия.

Сократили сроки согласования проекта бюджетного прогноза и последующего его представления в Правительство. Отныне он Минфин должен подать его на согласование в Минэкономразвития не позднее 8 ноября текущего года, а в кабмин — не позднее 15 ноября.

Чтобы параметры бюджетного прогноза в части структуры расходов федерального бюджета были актуальными, Минфин будет формировать и вести в ГИИС «Электронный бюджет» в том числе реестр планируемых и принятых решений Президента, Правительства, госорганов и организаций.

В реестре будет детализированная оценка расходов федерального бюджета на финансирование выполнения соответствующих решений.