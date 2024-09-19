ФНС будет передавать комиссиям по борьбе с нелегальной занятостью налоговую тайну

Налоговики получили право передавать налоговую тайну в межведомственные комиссии и не бояться ответственности.

Госдума в окончательном чтении приняла разработанный депутатами и сенаторами закон, который позволяет межведомственным комиссиям по борьбе с нелегальной занятостью получать от ФНС сведения с налоговой тайной. Он вступит в силу через месяц после официальной публикации.

Налоговая тайна — информация, которую получили сотрудники ИФНС о деловых партнерах, остатках средств на счетах и условиях сделок. За разглашение сведений последует дисциплинарная, административная и уголовная ответственность.

Межведомственные комиссию выявляют признаки подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. У нарушений есть 20 параметров, но основные из них:

продолжительность и постоянство работы самозанятых с организациями/ИП;

периодичность и размер выплат;

наличие или отсутствие иных источников доходов у самозанятых.

Узнайте больше о том, какие есть риски при работе с самозанятыми и какие есть варианты безопасной работы с ними. Приходите на вебинар «Как безопасно работать с самозанятыми». Он состоится 30 сентября в 11:00 мск!

На вебинаре рассмотрим:

критерии и лимиты работы с самозанятыми;

налоговые риски, связанные с самозанятыми;

правила безопасной работы с самозанятыми;

риски для самих самозанятых;

можно ли бухгалтеру совмещать самозанятость с трудовой деятельностью;

можно ли сдавать недвижимость как самозанятому.

Спикер — Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».

Ждем вас на вебинаре 30 сентября в 11:00 мск!