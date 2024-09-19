🔥 С 21 сентября ужесточены условия проверок пожарного надзора

Правительство дополнило особенности организации и проведения государственного контроля и надзора, муниципального контроля (они же — так называемый мораторий на проверки).

Установлено, что до 2030 года в рамках федерального государственного пожарного надзора при проведении рейдового осмотра на объектах, деятельность на которых ведут несколько контролируемых лиц (торговые центры и т. п.), срок взаимодействия с одним контролируемым лицом может превышать один рабочий день, но составлять не более 10 рабочих дней.

Такое дополнение в правила 2022 года внесло постановление кабмина от 11.09.2024 № 1234.

Ранее мы сообщали, что у контролирующих органов станет больше поводов для внеплановых проверок.