У контролирующих органов станет больше поводов для внеплановых проверок

Кабмин с 21 сентября внес изменения по проведению проверок бизнеса — постановление № 1234 от 11.09.2024.

Надзорные органы теперь имеют право назначать внеплановые проверки с согласия прокуратуры, если бизнес не уведомил о начале своей деятельности.

Также проверяющие могут проводить проверки без согласия прокуратуры, если у них есть информация о возможном нарушении, угрожающем безопасности государства или жизни граждан. В таких случаях прокуратуру будут лишь уведомлять о проведении внеплановых проверок.

Расширен перечень проверок, по результатам которых могут быть выданы предписания. Это касается таких областей, как транспортная безопасность и применение контрольно-кассовой техники.

Контрольные закупки остаются в силе. Если инспектор выявит отсутствие чеков, он сможет незамедлительно инициировать дальнейшую проверку.

Сроки контрольных закупок могут быть увеличены до 25 рабочих дней.

Добавлена возможность проведения контрольных мероприятий по защите прав потребителей без уведомления контролируемых лиц — в случае выявления рисков нарушения обязательных требований, связанных с маркировкой продукции.

Недавно мы писали про новую инициативу Генпрокурора — законодательно ограничить проверки бизнеса.