В «Газпромбанк Инвестиции» снова можно выводить юани с брокерского счета

Инвесторы могут выводить китайскую валюту на банковский счет, а также вкладывать средства в юаневые инструменты фондового рынка.

С 19 сентября 2024 года в приложение «Газпромбанк Инвестиции» вернули возможность вывода юаней с брокерского счета на банковский.

«В начале сентября 2024 года мы были вынуждены временно ограничить вывод китайских юаней. За это время мы занимались поиском новых инфраструктурных решений, которые позволили бы клиентам сервиса Газпромбанк Инвестиции по-прежнему покупать и продавать валюту на бирже, инвестировать в юаневые инструменты и выводить средства», — сказано в телеграм-канале брокера.

В мобильном приложении «Газпромбанк Инвестиции» пользователи могут покупать и продавать китайскую валюту через Мосбиржу без ограничений, инвестировать в юаневые облигации, а также выводить юани с брокерского счета.

С августа 2024 года четыре российских брокера ограничили вывод китайской валюты на банковские счета. Это брокеры БКС, GO Invest, сервис «Газпромбанк Инвестиции» и «Синара».

Недавно мы писали, что ЦБ призвал банки ограничить валютное кредитование для борьбы с нехваткой юаней на денежном рынке.