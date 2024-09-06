ЦБ призвал банки ограничить валютное кредитование

Для борьбы с нехваткой юаней на денежном рынке регулятор призвал банки сокращать валютное кредитование.

В августе 2024 года на валютном рынке выросла волатильность. Курс рубля упал на 1,8% относительно юаня и на 5,6% по отношению к доллару США.

«Для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях действующих санкций банковскому сектору целесообразно сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютного кредитования», — сказано на сайте Центробанка.

Для управления открытой валютной позицией банки значительно увеличили ставки свопов. Банк России расширил лимит предоставления средств. Пиковое значение спроса пришлось на конец месяца и составило 35,2 млрд юаней.

Недавно мы писали, что на денежном рынке возникли проблемы с ликвидностью юаней. Китайской валюты на хватает из-за того, что иностранные банки опасаются попасть под вторичные санкции.