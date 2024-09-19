С 21 сентября контрольная закупка налоговиков может мгновенно перейти в полноценную проверку

Правительство дополнило мораторий на проверки — документ об особенностях организации и проведения госконтроля и надзора, а также муниципального контроля.

В силу постановления кабмина от 11.09.2024 № 1234, которое дополнило правила 2022 года, налоговый инспектор вправе незамедлительно начать документарную или выездную проверку, если в ходе контрольной закупки выявлены нарушения обязательных требований. Они касаются применения ККТ, в том числе полноты учета выручки.

По таким проверкам отдельное решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия принимать не будут.

Правило будет действовать до 2030 года.

При этом срок контрольной закупки может быть увеличен до 25 рабочих дней. Сообщат о ней в течение 2 рабочих дней после ее завершения.

Также установлено, что до 2030 года акт по результатам контрольной или мониторинговой закупки может быть оформлен в течение 5 рабочих дней со дня окончания процедуры.

Ранее мы сообщали, что введены новые основания выдачи проверяющими предписаний, в том числе по ККТ.