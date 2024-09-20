100-процентная «дочка» администрации города может применять УСН

Об этом сообщает Минфин в письме от 04.07.2024 №03-11-11/62506.
Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не являются юрлицами по смыслу гражданского законодательства и не подпадают под определение «организации» в целях НК.
Таким образом организация, в которой доля участия муниципального образования в лице администрации муниципального образования составляет 100%, вправе применять УСН.
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