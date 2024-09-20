100-процентная «дочка» администрации города может применять УСН

Не вправе применять УСН организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25%. Но администрация города – это не организация в целях данной нормы НК.

Об этом сообщает Минфин в письме от 04.07.2024 №03-11-11/62506.

Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не являются юрлицами по смыслу гражданского законодательства и не подпадают под определение «организации» в целях НК.

Таким образом организация, в которой доля участия муниципального образования в лице администрации муниципального образования составляет 100%, вправе применять УСН.