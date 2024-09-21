🐟 Треска всегда облагалась НДС 10%, а ее печень – только с июля 2021 года

И рыба, и печень рыбы как продукты питания облагаются НДС 10%. Но так было не всегда. Раньше печень рыбы не входила в перечень для НДС 10%.

Так, компании в ходе выездной налоговой проверки доначислили НДС на печень трески по ставке 20%, так как признали неправомерной ставку 10%.

Разъяснения по этой ситуации дала ФНС в письме от 18.07.2024 № СД-4-3/8207@.

Перечень продуктов (в разрезе кодов ОКПД) прописан в постановлении Правительства от 31.12.2004 № 908.

Там есть код 10.20.15 «Мясо рыбы (включая фарш) мороженое». Но этот код не включает в себя печень рыбы.

А с 01.07.2021 в перечень внесли код 10.20.16 «Печень и молоки рыбы мороженые».

Обратной силы у этой нормы нет. Поэтому только с 01.07.2021 реализация печени трески облагается НДС 10%. До этой даты продажи должны быть с НДС 20%.

В статье 164 НК сказано, что ставка НДС 10% применяется при реализации море- и рыбопродуктов. Но конкретный перечень – в постановлении № 908. На него и надо ориентироваться, утверждает ФНС.

Про спор по поводу ставки НДС 10% на гамбургеры, по которым тоже было уточнение в ОКПД, мы писали тут.