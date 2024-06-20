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НДС

🍔 ФНС: раньше можно было облагать гамбургеры по ставке НДС 10%

Если компания неправомерно применяла УСН, при выездной проверке ей доначислят НДС. Но не всегда это будет по ставке 20%.

Компания, которая торговала гамбургерами, чизбургерами и прочими сэндвичами попала в такую ситуацию. В ходе ВНП за 2019-2021 годы ей насчитали НДС по ставке 20%. Но фирма не согласилась с таким решением.

Организация представила в ФНС экспертное заключение о том, что ее продукция подходит по код ОКПД2 10.71.11 «Изделия хлебобулочные недлительного хранения».

По постановлению Правительства от 31.12.2004 № 908 этот код входит в перечень для НДС 10%.

Но есть и другой подходящий код — 10.85.19 «Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу)». Он не входит в перечень для 10% НДС.

Причем с 01.10.2023 в этот код 10.85.19 входят сэндвичи, включая гамбургеры, чизбургеры и иные аналогичные изделия.

Поэтому по такой продукции ставка НДС 20%. Об этом мы рассказывали здесь.

Но ВНП была за период, когда код еще не был так конкретизирован. Тогда было непонятно, к какому коду относятся гамбургеры. Кроме того, компания получила экспертное заключение, что продукция подходит под код 10.71.11.

Поэтому ставка должна быть 10%, заявляет ФНС в письме от 11.04.2024 № СД-4-3/4277@.

А так как НДС уже сидит в цене продукции, то ставка будет расчетная – 10/110.

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