Мобильное приложение для здоровья может быть от мошенников

В Госдуме предупредили о новом способе мошенничества с приложениями.

«Мошенничество с поддельными приложениями для здоровья стало еще одной распространенной угрозой. Злоумышленники создают фальшивые мобильные приложения, которые якобы помогают следить за здоровьем, отслеживать физическую активность или вести дневник питания», — сказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

По его словам, эти приложения могут запрашивать доступ к конфиденциальным данным — таким как история медицинских обращений. Или даже к банковским данным под предлогом покупки премиум-функций.

Эту информацию приводит телеграм-канал МВД «Вестник Киберполиции России».