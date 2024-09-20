Инвестиции перетекают с фондового рынка на банковские вклады

Фондовый рынок упал на 20%, при этом на фоне высоких ставок россияне стали хранить 80% своих сбережений на депозитах.

По итогам второго квартала 2024 года 80% сбережений россияне хранят на банковских депозитах. Из-за высоких ставок вклады становятся основным инструментом для привлечения новых накоплений.

Такие изменения негативно отражаются на фондовом рынке, который с мая упал более чем на 20%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Национальное рейтинговое агентство (НРА).

«В последние месяцы приток сбережений в покупку ценных бумаг почти в три раза ниже уровней аналогичных месяцев 2023 года. Это связано с тем, что на фоне высоких процентных ставок рынок акций находится под давлением», — сказала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Частные инвесторы во втором квартале потеряли около 500 млрд рублей. На это повлияли: снижение котировок акций и облигаций, укрепление рубля, а также отрицательная переоценка, которая сократила объем активов физлиц с 9,9 до 9,4 трлн рублей.

Если в 2020 году инвестиции в фондовые инструменты соответствовали общим концепциям развития финансовых рынков, то после шоков 2022 года, когда стоимость активов стремительно падала, выгоднее положить средства на вклад с высокой ставкой.

«Импульса роста на фондовом рынке на фоне жесткой ДКП практически не осталось. Однако ужасных рисков, связанных с оттоком средств населения с фондового рынка из-за высоких ставок, нет. Безусловно, часть населения переложилась в депозиты, но это та часть инвесторов, которые не являются склонными к рискам», — объяснил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Сейчас на фондовый рынок пришли больше 30 млн частных инвесторов, однако только 10% из них реально совершают сделки. Большая часть счетов относится к «пустым». Под влиянием рекламы люди открывают брокерские счета, получают акции в подарок, но из-за сложной ситуации на рынке чувствуют себя обманутыми и прекращают заниматься инвестициями.