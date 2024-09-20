Верховный суд: к единственному жилью относятся и нежилые помещения на земле банкрота

Верховный суд расширил понятие единственного жилья, которое можно защитить при банкротстве. Под иммунитет попадают также нежилые постройки на собственной земле должника.
Арбитражный управляющий попросил суд оставить банкроту земельный участок и незарегистрированное нежилое здание на нем, поскольку оно является единственным жильем. В ходе экспертизы установили, что помещение имеет необходимые коммуникации и пригодно для круглогодичного проживания. Об этом пишет RG.RU.
Нижестоящие инстанции отказались исключать такой дом из конкурсной массы, но Верховный суд не согласился с этой позицией.
«Процессуальное законодательство устанавливает исполнительский иммунитет от обращения взыскания на жилое помещение, если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением», — сказал руководитель практики правового сопровождения предпринимательства Бюро адвокатов «Де-юре» Константин Ткаченко.
Иногда россияне вынуждены жить в помещениях, которые формально не признаны жилыми. Например, когда собственники не проходят процедуру регистрации своей постройки или проживают в апартаментах.
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