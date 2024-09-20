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⚡️ Итоги дня: айтишникам перестали повышать зарплаты, в Москве отмоют дороги шампунем, а Ozon создал полку для товаров из Санкт-Петербурга

Подготовили обзор главных событий дня — 20 сентября 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Работодатели перестали повышать зарплаты российским IT-специалистам. От индексации вознаграждений в этом году отказалось 38% компаний.

  • Более 53% россиян, которые переехали в новостройки, заявили об ухудшении самочувствия. После переезда у 8% появились головные боли, еще 8% пожаловались на утомляемость и снижение работоспособности, а 3% респондентов стали чаще сниться кошмары.

  • Яндекс ведет переговоры о покупке сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд». Выручка компании в 2023 году составила 1,86 млрд рублей, чистая прибыль — 168,5 млн.

  • В Яндекс Браузер добавили текстовый нейроредактор для повышения продуктивности на основе технологии YandexGPT. Его можно попросить сократить текст и адаптировать его для слайдов презентации, переписать в официально-деловом стиле или разбить на пункты списка.

  • На Ozon появилась витрина товаров «Сделано в Санкт-Петербурге». На ней предприниматели могут разместить свою продукцию для дополнительного продвижения. Нужно подать заявку в любом из центров «Мой бизнес» региона.

  • Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полученный им электропикап Cybertruck от компании Tesla перестал работать. Он счел, что машину удаленно отключил основатель компании Илон Маск.

  • В Москве промоют дороги и тротуары с шампунем для подготовки к зиме. Первая мойка пройдет 21 сентября, чистящее вещество безопасно для природы.

  • В РЖД анонсировали регулярные поезда в КНДР и Китай. Они начнут следовать из Приморья с 15 декабря.

  • В Китае 52-летняя губернатор автономной префектуры провинции Гуйчжоу Чжун Ян сделала 58 подчиненных своими любовниками и получила срок за коррупцию. Суд признал ее виновной в получении взяток на сумму в 1 млн юаней (около 140 тыс. долларов).

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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