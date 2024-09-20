⚡️ Итоги дня: айтишникам перестали повышать зарплаты, в Москве отмоют дороги шампунем, а Ozon создал полку для товаров из Санкт-Петербурга

Работодатели перестали повышать зарплаты российским IT-специалистам. От индексации вознаграждений в этом году отказалось 38% компаний.

Более 53% россиян, которые переехали в новостройки, заявили об ухудшении самочувствия. После переезда у 8% появились головные боли, еще 8% пожаловались на утомляемость и снижение работоспособности, а 3% респондентов стали чаще сниться кошмары.

Яндекс ведет переговоры о покупке сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд». Выручка компании в 2023 году составила 1,86 млрд рублей, чистая прибыль — 168,5 млн.

В Яндекс Браузер добавили текстовый нейроредактор для повышения продуктивности на основе технологии YandexGPT. Его можно попросить сократить текст и адаптировать его для слайдов презентации, переписать в официально-деловом стиле или разбить на пункты списка.

На Ozon появилась витрина товаров «Сделано в Санкт-Петербурге». На ней предприниматели могут разместить свою продукцию для дополнительного продвижения. Нужно подать заявку в любом из центров «Мой бизнес» региона.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полученный им электропикап Cybertruck от компании Tesla перестал работать. Он счел, что машину удаленно отключил основатель компании Илон Маск.

В Москве промоют дороги и тротуары с шампунем для подготовки к зиме. Первая мойка пройдет 21 сентября, чистящее вещество безопасно для природы.

В РЖД анонсировали регулярные поезда в КНДР и Китай. Они начнут следовать из Приморья с 15 декабря.