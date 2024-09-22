За обучение, оплаченное работодателем, не надо платить НДФЛ

Все доходы сотрудников, в том числе в натуральной форме, облагаются НДФЛ, если они не входят в перечень необлагаемых по статье 217 НК.

Согласно пункту 21 статьи 217 НК, не облагается НДФЛ плата за обучение налогоплательщика, в частности по дополнительным образовательным программам в российских образовательных организациях или иностранных организациях, имеющих право на ведение образовательной деятельности.

Таким образом, если сотрудник за счет работодателя получает дополнительное образование в российской образовательной организации, то этот натуральный доход не облагается НДФЛ.

Разъяснение дает Минфин в письме от 11.03.2024 № 03-04-05/21216.