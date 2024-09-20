Центробанк: случаев мошенничества с ОСАГО стало меньше

Только четыре региона вошли в зону повышенного риска мошенничества в сфере получения страховых выплат по страхованию автомобилей.

С июля 2023 года число регионов с повышенными рисками мошенничества по полисам ОСАГО сократилось с 10 до 4 субъектов.

Из «красной зоны» повышенного риска вышла Карачаево-Черкесская Республика. Однако там по-прежнему остаются Чечня, Ингушетия, Дагестан и Новосибирская область.

«Банк России усовершенствовал методику риск-профилирования субъектов и использовал в мониторинге новый показатель — индикатор выборки по признаку "неоднократности" убытков», — сказано на сайте регулятора.

Новая методика позволяет проанализировать регионы по случаям, когда один и тот же водитель в течение года несколько раз становится участником аварии. На высокий риск указывает, если в регионе на такие ДТП приходится много страховых случаев.

Например, если водитель неоднократно получает крупные выплаты от страховой компании, то это может сигнализировать о намеренном участии в ДТП в качестве потерпевшего.

Противодействие недобросовестным действиям позволяет сохранять доступные цены на ОСАГО в регионах.