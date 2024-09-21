Свыше 60% используемых бизнесом средств измерений – российского производства

Менее 40% средств измерений и измерительных систем сегодня импортируются в Россию из зарубежных стран.

При этом всего лишь десять лет назад доля используемого предприятиями российского измерительного оборудования не превышала 20%.

Об этом сообщил замруководителя Росстандарта Евгений Лазаренко на Промышленно-энергетическом форуме TNF-2024 в Тюмени.

При этом российские средства измерений практически полностью заместили импортные в таких сферах, как весоизмерительная техника, приборный учет воды, электроэнергии и тепла, а также измерения характеристик ионизирующих излучений.

Это стало возможно благодаря введению Росстандартом совместно с Минпромторгом ряда мер по импортозамещению и достижению технологического лидерства в сфере производства метрологического оборудования.

Сегодня выпуском такого оборудования занимаются около 400 отечественных производственных и научных организаций.

Также было отмечено, что в настоящее время идет работа по переводу системы подсистемы «АРШИН» ФГИС Росстандарта на отечественную платформу.