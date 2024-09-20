💳 Visa вдруг подала заявки на регистрацию товарных знаков в РФ: вернется ли платежная система. Мнение представителя финтех-компании

Чтобы оказывать платежные услуги, компании нужно заново зарегистрироваться в России, но это трудно сделать в условиях санкций со стороны США.

Платежная система Visa, которая ранее покинула российский рынок, подала в Роспатент заявку на регистрацию двух новых товарных знаков.

Бренды охватывают сферу банковских услуг, финансового менеджмента, перевода с использованием технологий блокчейна, а также обслуживания карт. Кроме того, компания представила Роспатенту и новые логотипы.

Чтобы работать в РФ, компании придется заново регистрироваться в качестве оператора платежной системы, а этого не позволяют сделать санкции со стороны США.

Вот что сказал специально для «Клерка» директор продукта Method в финтех-компании Paygine Артем Журавлев:

«В нынешних условиях отмена международных санкций со стороны администрации США маловероятна. Следовательно, возобновление работы платежной системы Visa в России в ближайшее время вряд ли возможно».

Он добавил, что Visa может запустить локальные продукты для российского рынка, которые не будут частью международной платежной системы. Однако вряд ли они будут конкурентоспособными, так как российский рынок адаптировался к новым условиям. Для того, чтобы развивать бренд в этих условиях, нужен маркетинговый бюджет и административный ресурс, которые Visa вряд ли будет выделять.

Visa может патентовать использование определенных технологий и сохранять за собой наименование своего бренда. Быстрое же возвращение международной платежной системы при действующих санкциях юридически невозможно.