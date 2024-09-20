Raiffeisen продал дочерний банк в Белоруссии

Группа RBI сворачивает деятельность в Белоруссии, чтобы снизить риски своей операционной деятельности по требованиям ЕЦБ.

Raiffeisen Bank International продал 87,74% акций белорусского АО «Приорбанк» инвестору из ОАЭ. Сделка ждет одобрения регулирующих органов, ее закроют в четвертом квартале 2024 года.

«При закрытии сделки ожидается, что ее негативное влияние на консолидированную прибыль Группы RBI составит около 300 млн евро, в основном за счет разницы между ценой покупки и балансовой стоимостью АО "Приорбанк"», — сказано на сайте группы RBI.

После того, как сделка будет закрыта, Raiffeisen покинет рынок Белоруссии и снизит риски своей операционной деятельности, как того требует Европейский Центробанк.

«Приорбанк» — один из крупнейших в Белоруссии по размеру активов, организация работает с 1989 года. В 2003 году она вошла в составе группы RBI.