За лето 4,5 тысячи гостиниц получили звездность или статус без звезд

За лето 2024 года в системе Росаккредитации аккредитованные органы по классификации средств размещения классифицировали почти 4,5 тыс. гостиниц. Число самих организаций-классификаторов гостиниц увеличилось на 16.

Более половины гостиниц (2,3 тыс.) получили статус «без звезд».

Оценку «одна звезда» — 113 объектов размещения. «Две звезды» присвоили 369 гостиницам.

Больше всего – 1031 отель – получили «три звезды».

«Четверок» стало на 492 больше. Еще 92 отеля получили максимальные «пять звезд».

За лето также появилось 16 новых аккредитованных организаций по классификации гостиниц, две из которых также классифицируют пляжи и горнолыжные трассы. Об этом сообщает Росаккредитация.

Всего в реестре Росаккредитации сейчас 21 106 средств размещения, 222 пляжа и 542 горнолыжных трассы. Их оценкой занимается 180 организаций.

С августа 2023 года Росаккредитация Указом Президента наделена полномочиями присваивать «звезды».

Новые правила аккредитации организаций, классифицирующих гостиницы, должны вступить в силу в марте 2025 года. Классификацию объектов «без звезд» станут проводить по результатам самооценки с помощью приложения «Мобильный инспектор». Для присвоения звездности потребуется уже привлечение классификаторов, требования к работе которых ужесточат.