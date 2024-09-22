🌙 Ночная распродажа! Онлайн-курсы по 3 290 рублей только до завтрашнего утра

Запускаем ночную распродажу онлайн-курсов для подготовки к изменениям налоговой реформы-2025 и предстоящему осеннему призыву. Только одну ночь курсы по бухгалтерии с нуля, УСН, учету на маркетплейсах, налоговой реформе-2025 и воинскому учету по 3 290 рублей. Акция действует до 9:00 мск.

Все необходимые для подготовки к налоговой реформе-2025 и осеннему призыву 2024 года онлайн-курсы по 3 290 рублей — это не сон, а ночная распродажа в «Клерке».

Есть по ночам — плохая привычка, а делать выгодные покупки — очень даже хорошая. Особенно если это распродажа самых актуальных курсов сезона.

Акция продлится до 9:00 утра (мск) понедельника, 23 сентября. Не проспите!

Вы будете учиться на примерах задач, с которыми столкнетесь совсем скоро. Получите практические навыки по ведению воинского учета, узнаете, как изменится работа уже в этот призыв. После обучения вы сможете без проблем работать по новым правилам 2025 года, станете ценным сотрудником, который хорошо разбирается в реформе и может защитить компанию от штрафов и претензий налоговой.

На онлайн-курсе вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Цена до 23 сентября: 3 290 рублей вместо 19 900 рублей.

Купить курс

В 2025 году бухгалтеров ждет самая масштабная налоговая реформа за последние 20 лет. Чтобы вам не пришлось собирать информацию по крупицам, мы записали новый онлайн-курс со всеми изменениями.

После обучения вы будете уверенно работать с новыми ставками налога на прибыль и прогрессивной шкалой по НДФЛ, вести учет на УСН, рассчитывать НДС, налог на имущество и другие федеральные и местные налоги, а также без ошибок составлять по ним отчетность.

Цена до 23 сентября: 3 290 рублей вместо 9 000 рублей.

Купить курс

Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут и плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев! Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Цена до 23 сентября: 3 290 рублей вместо 15 950 рублей.

Купить курс

На онлайн-курсе вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

В программу мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

Цена до 23 сентября: 3 290 рублей вместо 16 350 рублей.

Купить курс

Уже 1 октября 2024 года стартует осенний призыв. Разберитесь в изменениях в законодательстве и подготовьтесь к дополнительным задачам уже сейчас, чтобы справиться с ними без ошибок и проблем с военкоматом.

На онлайн-курсе мы разберем все нюансы ведения воинского учета: кого нужно поставить на учет, какие документы обязан предоставить сотрудник, в каком порядке сдавать отчеты по военнообязанным в военкомат и как учитывать все эти процессы в 1С: ЗУП.

Цена до 23 сентября: 3 290 рублей вместо 16 000 рублей.

Купить курс

Налоговая реформа по НДФЛ уже принята, и с января 2025 году работать придется по новым правилам, поэтому мы обновили программу и добавили туда отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате.

На онлайн-курсе вы систематизируете и актуализируете знания по расчету зарплаты, пособий, страховых взносов и НДФЛ. На практике отработаете заполнение отчетности и ведение учета в 1С:ЗУП и все это с учетом налоговой реформы-2025.

Цена до 23 сентября: 3 290 рублей вместо 16 000 рублей.

Купить курс

Больше онлайн-курсов со скидкой в каталоге «Клерка».