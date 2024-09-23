ЦБ продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Регулятор продлил ограничения на перевод средств за рубеж еще на полгода. Можно перевести не больше 1 млн долларов в месяц.

С 1 октября 2024 года до 31 марта 2025 года будут действовать ограничения Центробанка на перевод денежных средств за границу.

Жители РФ и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте.

«Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции», — сказано на сайте Центробанка.

Нерезиденты, которые работают в России, могут отправить за рубеж средства в размере своей заработной платы. Правило распространяется также на жителей недружественных государств.

Нельзя отправлять деньги за границу, если резиденты недружественных стран не работают в РФ, а также переводы запрещены для юрлиц. Это ограничение не затрагивает иностранные компании, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.