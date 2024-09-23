Telegram обновил политику конфиденциальности в соответствии с требованиями международного законодательства

Дуров, который не может покидать Францию в рамках уголовного дела против платформы, рассказал, что поиск в Telegram ранее использовался людьми, которые нарушали условия пользования, для продажи нелегальных товаров (в ЕС приложение обвиняли в том, что оно позволяет легко купить наркотики).

По словам основателя Telegram, команда модераторов, используя искусственный интеллект, удалила весь “проблемный контент”, который был обнаружен в поиске. “Если вам все же удалось найти что-то небезопасное или незаконное в поиске Telegram, сообщите нам об этом через @SearchReport”, — рассказал Дуров.

Также обновлены “Условия обслуживания” и “Политика конфиденциальности” Telegram — это обеспечит “их единообразие по всему миру”, “Мы дали ясно понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы”, — сказал он.

Эти меры должны отпугнуть преступников. Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения нелегальных товаров. Мы не позволим злоумышленникам поставить под угрозу целостность нашей платформы для почти миллиарда пользователей.