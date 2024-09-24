В кассовом чеке по ошибке указали не ту ставку НДС: как исправить

ИП на ПСН ошибочно пробивал чеки со ставкой НДС 20%. Как пробить чеки коррекции при ФД 1.2?

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Исправить ошибочную ставку НДС в кассовом чеке при использовании ФФД 1.2 надо при помощи кассового чека коррекции, так как он содержит сведения о предмете расчета, в том числе ставку НДС.

Для корректировки чека с признаком расчета «приход» необходимо:

Сформировать кассовый чек коррекции с признаком расчета «возврат прихода», содержащий те же данные, что и ошибочный чек. При этом необходимо указать фискальный признак ошибочного чека (номер по тегу 1077 ошибочного чека). Сумма оплаты проходит по тем же тегам (1031 «сумма наличными» и/или 1081 «сумма безналичными»), что и в первоначальном чеке. Сформировать кассовый чек коррекции с признаком расчета «приход», содержащий правильные данные. При этом необходимо указать фискальный признак ошибочного чека. Сумма оплаты проходит по тем же тегам (1031 «сумма наличными» и/или 1081 «сумма безналичными»), что и в первоначальном чеке.

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