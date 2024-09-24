Налоговые льготы для организаций электронной промышленности продлят и расширят

Мантуров рассказал о планах продлить налоговые льготы для организаций электронной промышленности, а также распространить их на предприятия электронного машиностроения.

Он объявил о возможном возврате к авансированию до 80% по госконтрактам в области электронного машиностроения.

«Что касается авансирования, то ни для кого не секрет, что до 100% [авансируется] даже сегодня при подписании и реализации контрактов в рамках гособоронзаказа, в том числе и по радиоэлектронной продукции. А по гражданской, действительно, снижена планка до 50%. С учетом ключевой ставки сегодня мы уже этот вопрос обсуждали. Мы формализуем этот подход, и я дам соответствующее поручение Минфину и Антону Андреевичу Алиханову, чтобы коллеги могли оперативно подготовить такое решение, внести в Правительство», – сказал Мантуров, отвечая на вопрос о перспективах перехода к авансированию 80% стоимости контракта при закупках радиоэлектронного оборудования.

Он уверен, что это может стать хорошим подспорьем особенно сегодня — с учетом высокой процентной ставки по кредитам.