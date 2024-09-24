С 1 января 2025 года региональные программы переобучения переведут на единый стандарт

В основу стандарта возьмут правила организации переобучения по национальному проекту «Демография».

«В ходе реализации бесплатных программ переобучения по национальному проекту “Демография” был найден целый ряд решений, которые позволили сделать обучение более удобным и эффективным. В частности, речь идет о предварительном профилировании и профориентации до старта обучения, необходимости представлять в открытом доступе полный список доступных образовательных программ, а также заключение договора об обучении на платформе “Работа России”», — рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин.

Разработка такого стандарта была предусмотрена принятым в декабре 2023 года законом «О занятости населения».

Пока полный перечень предлагаемых программ публиковался только для программ переобучения, реализуемых за счет средств нацпроекта.

Обязательное прохождение программы профилирования и профориентации поможет лучше понять, какая профессия и сфера деятельности больше всего подходит интересам, навыкам и личностным качествам человека. И позволит определить, какая из предлагаемых программ будет оптимальна с учетом стартовых знаний соискателя, а также его карьерных целей.

Стандарт вступит в силу с 1 января 2025 года.