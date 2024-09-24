Новое резюме Консультации
Проверки ФАС

ФАС выявила картель в сфере ЖКХ на сумму более 827 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба подозревает шесть компаний в сговоре на торгах, проводимых на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и республики Марий Эл.

Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Виват», ООО «Квадрат», ООО «Новэко», ООО «Вавилон», ООО «Экосервис» и ООО «Фрегат».

По предварительной оценке ФАС, реализация картеля проходила в ходе не менее 31 закупочной процедуры и позволила его участникам заключить госконтракты на общую сумму 827 855 212 рублей.

Часть торговых процедур проводилась в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», поясняет ФАС.

В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы.

Е-Офис 24

Заработать на рекомендации 1С? Почему бы и да! 

С помощью партнерской программы компании «Е-Офис 24» вы сможете зарабатывать на рекомендации длительное время: пока приведенный вами клиент оплачивает тарифы 1С в облаке.

Заработать на рекомендации 1С? Почему бы и да! 

Начать дискуссию