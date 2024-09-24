❗ Выписки из ЕГРН существенно подорожают

Росреестр опубликовал на официальном портале проект приказа, который установит новые повышенные размеры платы за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и иной информации.

Согласно проекту приказа, с 1 января 2025 года планируется поменять тарифы за предоставление сведений из ЕГРН, в том числе путем обеспечения доступа к ФГИС ЕГРН.

Например, компаниям электронная выписка об объекте недвижимости обойдется в 1 400 руб. вместо 700 руб. сейчас, о переходе прав на объект – 1 160 руб., а не 580 руб.

Также в два раза увеличат плату и за аналогичные бумажные выписки.

Серьезно поднимут тарифы за создание с помощью ФГИС ЕГРН электронного документа со сведениями из реестра. Если компания хочет получить за год до 1 000 выписок, то заплатит 232 тыс. руб. вместо 3 650 руб., а если не больше 10 тыс. документов – 1 740 000 руб. Сейчас в последнем случае платят 18 240 руб.

Росреестр объясняет повышение тарифов тем, что действующие размеры платы не индексировались 8 лет несмотря на ежегодный рост инфляции.

Кроме того, установленная плата за предоставление сведений посредством доступа к ФГИС ЕГРН существенно ниже, чем размеры платы за предоставление сведений ЕГРН в обычном порядке, что способствует деятельности тех, кто перепродает сведения ЕГРН.

Теперь плату за предоставление сведений ЕГРН хотят индексировать с учетом ежегодной инфляции.

Предусмотрена льгота для получения выписок отдельным категориям граждан, в том числе ветеранам боевых действий, инвалидам, многодетным семьям — 50% от установленной стоимости.

Есть и другие нововведения. Общественное обсуждение проекта продлится до 4 октября.