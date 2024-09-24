Центры «Мой бизнес» запускают программы для открытия своего дела участниками СВО

Минэкономразвития и центры «Мой бизнес» оказывают различную поддержку ветеранам СВО и их семьям в открытии и развитии своего дела. Кроме стандартного комплекса инструментов, для них есть специальные программы.

«Сегодня действует целый комплекс инструментов по интеграции участников СВО в экономические процессы в условиях гражданской жизни. Действуют льготы для компаний, которые трудоустраивают ветеранов спецоперации. На участников СВО была расширена программа социального контракта. Инфраструктура центров „Мой бизнес“ также запускает программы, которые помогают ветеранам СВО начать свой путь в бизнесе», — пояснила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Например, в Кировской области в первом чтении одобрен закон о помощи ветеранам СВО в открытии собственного бизнеса. В России это первая подобная инициатива. Для этого в регионе предлагают ввести льготную минимальную ставку по УСН на два года с момента регистрации ИП:

1% — если объект налогообложения доходы;

5% — доходы, уменьшенные на расходы.

В свою очередь, в кировском центре «Мой бизнес» ветераны могут получить полный пакет бесплатной информационной и консультационной поддержки. Юристы посоветуют, какую форму выбрать для ведения предпринимательства, финансовый эксперт поможет составить бизнес-план.

Аналогичные примеры есть в Перми, Саратовской области и др.

По словам Илюшниковой, соцконтракт сегодня — эффективный инструмент для вовлечения в предпринимательскую деятельность. По данным Минтруда, в 2024 году было заключено более 130 тыс. социальных контрактов, 40% из которых — на открытие или развитие своего бизнеса.

Минэкономразвития выступило с предложением уравнять в доступе к программе соцконтракта мобилизованных и добровольцев. До этого доходы мобилизованных не учитывались при расчете среднедушевого дохода при заключении социального контракта, а доходы добровольцев учитывались. Поэтому добровольцы и их семьи не могли претендовать на поддержку. Предложение было одобрено Президентом.