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Экономика России

Минэкономразвития дало прогноз по ВВП, инфляции и росту экономики на 2025-2027 годы

Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил основные параметры прогноза социально-экономического развития России на следующие три года, 2025-2027.

Согласно прогнозу Минэка, в 2024 году рост ВВП достигнет 3,9%. А в период с 2024 по 2027 год он должен прибавить еще 13%.

Номинал ВВП в текущем году составит почти 196 трлн рублей, а к 2027 году составит почти 250 трлн.

30% увеличения ВВП обеспечат инвестиции. По итогам 2024 года они вырастут на 7,8%.

Рост потребительского спроса обеспечит еще порядка 60% ВВП. Увеличение потребительской активности ожидается на фоне роста зарплат, сохранения низкого уровня безработицы, индексации пенсий работающих пенсионеров, социальных выплат, расширения поддержки семей с детьми.

Растущий спрос будет удовлетворяться за счет производства отечественных товаров и услуг, развития экономики предложения, роста обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, туризма, услуг.

В 2025 году ожидается продолжение замедления инфляции, а в 2026 году она должна выйти на целевой уровень.

Данный прогноз учитывает расходы на реализацию послания Президента, новые нацпроекты и меры экономической политики по устранению дефицита ключевых ресурсов.

Решетников отметил, для устойчивого роста экономики необходимо:

  • обеспечить рост производительности труда выше исторической на всем прогнозном горизонте, на что направлен федпроект в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»;

  • удовлетворить новые требования к подготовке и переподготовке работников, в частности за счет реализации нацпроекта «Кадры»;

  • поддерживать опережающий рост инвестиций, для чего сформирован широкий список мер господдержки в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»;

  • запустить механизм инвестиционного налогового вычета;

  • продолжить работу по реализации нацпроектов технологического лидерства;

  • обеспечить снятие инфраструктурных ограничений в рамках нацпроектов «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни».

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