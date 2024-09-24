Минэкономразвития дало прогноз по ВВП, инфляции и росту экономики на 2025-2027 годы

Согласно прогнозу Минэка, в 2024 году рост ВВП достигнет 3,9%. А в период с 2024 по 2027 год он должен прибавить еще 13%.
Номинал ВВП в текущем году составит почти 196 трлн рублей, а к 2027 году составит почти 250 трлн.
30% увеличения ВВП обеспечат инвестиции. По итогам 2024 года они вырастут на 7,8%.
Рост потребительского спроса обеспечит еще порядка 60% ВВП. Увеличение потребительской активности ожидается на фоне роста зарплат, сохранения низкого уровня безработицы, индексации пенсий работающих пенсионеров, социальных выплат, расширения поддержки семей с детьми.
Растущий спрос будет удовлетворяться за счет производства отечественных товаров и услуг, развития экономики предложения, роста обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, туризма, услуг.
В 2025 году ожидается продолжение замедления инфляции, а в 2026 году она должна выйти на целевой уровень.
Данный прогноз учитывает расходы на реализацию послания Президента, новые нацпроекты и меры экономической политики по устранению дефицита ключевых ресурсов.
Решетников отметил, для устойчивого роста экономики необходимо:
обеспечить рост производительности труда выше исторической на всем прогнозном горизонте, на что направлен федпроект в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»;
удовлетворить новые требования к подготовке и переподготовке работников, в частности за счет реализации нацпроекта «Кадры»;
поддерживать опережающий рост инвестиций, для чего сформирован широкий список мер господдержки в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»;
запустить механизм инвестиционного налогового вычета;
продолжить работу по реализации нацпроектов технологического лидерства;
обеспечить снятие инфраструктурных ограничений в рамках нацпроектов «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни».
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