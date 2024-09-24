В странах ЕАЭС будут единые правила маркировки пива и БАД

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассмотрел инициативу России и принял решение о введении маркировки пива и напитков, изготовленных на основе пива, в странах Евразийского экономического союза по унифицированным правилам.
Согласно документу, государства-члены будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки средствами идентификации пивной продукции на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее чем за шесть месяцев.
«Взаимодействие национальных операторов маркировки в рамках трансграничной торговли будет осуществляться в порядке, предусмотренном обновленной редакцией базовой технологической организационной модели системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС», – уточнил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
В ряде стран ЕАЭС данная группа товаров относится к подакцизным, поэтому на уровне национального законодательства могут быть установлены дополнительные требования по нанесению на товары материального носителя, содержащего средства защиты от подделки, и по передаче информации о полной уплате акциза.
Также Совет ЕЭК рассмотрел предложение РФ и принял решение об установлении унифицированных правил маркировки БАД.
Согласно принятому решению, маркировке подлежит широкий перечень пищевой продукции, имеющей действующее свидетельство о госрегистрации, выданное на БАД.
Государства-члены тоже вправе самостоятельно определять дату введения и этапность маркировки.
Таким образом, в каждой из стран ЕАЭС будет гарантировано признание средств идентификации других государств, сформированных в соответствии с унифицированными требованиями.
«Комиссия приняла принципиальное решение, направленное на обеспечение законности оборота на рынке Союза такой чувствительной категории товаров, как БАД. Теперь потребитель с использованием системы цифровой маркировки сможет убедиться в подлинности БАД, а также получить достоверную информацию о продукте и его свойствах», – подчеркнул директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
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