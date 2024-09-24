В странах ЕАЭС будут единые правила маркировки пива и БАД

Определены единые правила цифровой маркировки пива и пивных напитков в ЕАЭС, а также унифицируют правила маркировки биологически активных добавок к пище.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассмотрел инициативу России и принял решение о введении маркировки пива и напитков, изготовленных на основе пива, в странах Евразийского экономического союза по унифицированным правилам.

Согласно документу, государства-члены будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки средствами идентификации пивной продукции на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее чем за шесть месяцев.

«Взаимодействие национальных операторов маркировки в рамках трансграничной торговли будет осуществляться в порядке, предусмотренном обновленной редакцией базовой технологической организационной модели системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС», – уточнил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

В ряде стран ЕАЭС данная группа товаров относится к подакцизным, поэтому на уровне национального законодательства могут быть установлены дополнительные требования по нанесению на товары материального носителя, содержащего средства защиты от подделки, и по передаче информации о полной уплате акциза.

Также Совет ЕЭК рассмотрел предложение РФ и принял решение об установлении унифицированных правил маркировки БАД.

Согласно принятому решению, маркировке подлежит широкий перечень пищевой продукции, имеющей действующее свидетельство о госрегистрации, выданное на БАД.

Государства-члены тоже вправе самостоятельно определять дату введения и этапность маркировки.

Таким образом, в каждой из стран ЕАЭС будет гарантировано признание средств идентификации других государств, сформированных в соответствии с унифицированными требованиями.