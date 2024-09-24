С 21 сентября по-новому считают размер страхового возмещения по вкладам

При расчете размера страхового возмещения по вкладам теперь не учитывают задолженность вкладчика перед банком по кредитам.

Соответствующие законодательные изменения вступили в силу 21 сентября 2024 года.

Ранее, если у вкладчика в банке был открыт вклад (счет) и получен кредит, то при расчете страхового возмещения из суммы вклада вычитался остаток по кредиту. Полную страховую выплату можно было получить только после погашения кредита.

Нововведение будет распространено на страховые случаи, которые произойдут после 21 сентября 2024 года, обратило внимание Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Новые правила будут действовать для расчета страхового возмещения по вкладам физлиц и индивидуальных предпринимателей. Для остальных категорий вкладчиков — прежняя схема расчета возмещения по вкладам.