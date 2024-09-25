Иностранные инвесторы второй раз подают заявки на обмен заблокированными в РФ акциями

До 30 сентября пройдут расчеты по сделкам, связанным с обменом заблокированных активов. От иностранных инвесторов снова принимают заявки на покупку ценных бумаг.

Замминистра финансов Иван Чебесков сообщил о начале второго этапа обмена заблокированными активами. Этот механизм позволяет российским инвесторам продать иностранцам ценные бумаги зарубежных компаний, которые заморозили из-за санкций.

Первый этап завершился 12 августа, тогда нерезиденты выкупили активы на 8 млрд рублей или около четверти. Сейчас иностранцы могут приобрети ценные бумаги общей стоимостью 5 млрд рублей. Всего россияне решили продать активы на 35,3 млрд рублей. Об этом пишут «Известия».

Обмен происходит следующим образом. Инвесторы передают заблокированные активы на сумму не более 100 тыс. рублей на человека. Затем акции делятся на лоты и их предлагают выкупить иностранцам с помощью денег на счетах типа «С». На первом этапе обмена 708 тыс. частных инвесторов получили деньги за проданные ценные бумаги.

Второй этап начался 3 сентября, расчеты по сделкам пройдут до 30 сентября 2024 года.

«Хотелось бы верить в положительный исход, и для этого есть все предпосылки: опыт успешного проведения первого этапа, а также крупная сумма на счетах типа "С"», — сказал замгендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

По мнению Олега Абелева из «Риком-Траст», иностранцы вряд ли выкупят все оставшиеся акции, однако они могут приобрести ценные бумаги на сумму около 5 млрд рублей.

Недавно мы писали, что Инвестиционная палата изменила порядок обмена заблокированным акциями.