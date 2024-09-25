Как снизить риск назначения выездной налоговой проверки

Средний размер налоговых доначислений увеличился в два раза, а суды встают на сторону бизнеса только в 10% споров. Чтобы ВНП не назначили, нужно устранить методологические ошибки в учете.

За последние три года средний размер доначислений вырос в два раза и в 2023 году составил 65 568 тыс. рублей. В Москве эта сумма доходит до 108 770 тыс. рублей.

Суды принимают сторону налогоплательщиков при оспаривании налоговых доначислений только в 10% случаев. Это сигнализирует о том, что, выходя на выездную налоговую проверку (ВНП), инспекторы уже подготовили нужные доказательства нарушений.

Если ФНС рассматривает компанию в качестве кандидата на ВНП, то налоговики будут совершать следующие действия:

требовать документы и информацию за периоды работы от года до трех лет;

проверять документы у контрагентов и третьих лиц по сделкам с компанией;

вызывать в налоговую инспекцию сотрудников для дачи пояснений.

Существенно сократить риск назначения выездной налоговой проверки можно, если вовремя устранить методологически ошибки в учете. Для этого нужно не искажать факты об экономической деятельности и не преследовать налоговую выгоду.

Мероприятия налогового контроля совершенствуются, продолжается война с «бумажным НДС», ужесточается борьба с дроблением бизнеса. Как перестроиться? К чему готовиться? Узнайте на вебинаре «Выездные налоговые проверки: что ждать бизнесу в 2025 году». Он состоится 2 октября в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

Статистика ВНП за последние годы.

На что смотрит налоговая в 2024 - 2025 году.

Прогнозируемые тенденции в ВНП на 2025 год.

Самые опасные последствия для бизнеса при ВНП: кейс из практики.

Спикер — Анастасия Опарина, старший партнер и руководитель налоговой практики ЮФ Дюков, Опарина и партнеры.

Ждем вас на вебинаре 2 октября в 11:00 мск!