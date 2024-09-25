Если сотрудник не встал на воинский учет по новому месту работы, ничего сделать нельзя

По закону при переезде на новое место жительства или место пребывания на срок более трех месяцев, в том числе не подтвержденные соответствующей регистрацией, происходит снятие гражданина с воинского учета по старому адресу и постановка на учет по новому месту жительства (пребывания).

Распространенная во многих компаниях ситуация — когда принимают на работу сотрудника, который ранее служил, сейчас в запасе, стоит на учете в военкомате на месту прописки, а живет совсем в другом регионе и не хочет вставать на учет в этом регионе. Возникает вопрос, как работодателю взять с него расписку или другой документ о том, что компания ему сообщила, что он должен встать на учет по месту пребывания в течении трех месяцев.

Согласно закону, сведения о переезде на новое место жительства, расположенное за пределами территории муниципального образования предыдущего места жительства, а также сведения о регистрации по месту пребывания на срок более трех месяцев обязаны предоставлять органы внутренних дел.

В силу закона сотрудник сам сообщает о переезде на новое место жительства, в том числе в военкомат. Он сам за это отвечает. Сообщить о переезде он может в том числе через Госуслуги.

Однако по закону сотрудник имеет право свободно перемещаться по территории РФ, менять место жительства и жить там, где ему хочется, если это не запрещено прямо законом.

Прописка в РФ отменена с 1 октября 1993 года, а сейчас есть регистрация по месту жительства. Принципиальное отличие в том, что последняя носит факультативный, а не обязывающий характер, как было в СССР.

Таким образом, что сотрудник не встал на учет по месту проживания – его личное дело. Обычно неизвестно, навсегда он переехал сюда или нет.

Вдобавок нельзя собирать относительно сотрудника, минуя его, персональные данные: это нарушение закона и может быть уголовным преступлением.

Также нельзя отказать в приеме на работу сотруднику, если он зарегистрирован не там, где работодатель считает нужным.

Сообщать в военкомат и уведомлять сотрудников письменно работодатель обязан, если сотрудник вообще не стоит на воинском учете либо военкомат через работодателя передал повестку. Еще организация взаимодействует с сотрудниками по таким вопросам, где дается отсрочка от призыва (для IT-организаций) или есть бронирование сотрудников при мобилизации.

В остальном работодатель действует, как обычно: сообщает военкомату по месту жительства сотрудника (по паспорту и военному билету) о приеме на работу, увольнении и смене данных о нем, которые должны фиксироваться при воинском учете.

То есть сообщить нужно именно военкомату по месту жительства сотрудника, а не по месту нахождения организации.

Функции военкомата и МВД организация не может брать на себя, так как у нее нет ни ресурсов, ни законных полномочий на это. Сообщить, что у сотрудника есть такие обязанности можно, но он может просто отказаться, так как законом это не установлено.