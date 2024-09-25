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Воинский учет

Если сотрудник не встал на воинский учет по новому месту работы, ничего сделать нельзя

По закону при переезде на новое место жительства или место пребывания на срок более трех месяцев, в том числе не подтвержденные соответствующей регистрацией, происходит снятие гражданина с воинского учета по старому адресу и постановка на учет по новому месту жительства (пребывания).

Распространенная во многих компаниях ситуация — когда принимают на работу сотрудника, который ранее служил, сейчас в запасе, стоит на учете в военкомате на месту прописки, а живет совсем в другом регионе и не хочет вставать на учет в этом регионе. Возникает вопрос, как работодателю взять с него расписку или другой документ о том, что компания ему сообщила, что он должен встать на учет по месту пребывания в течении трех месяцев.

Согласно закону, сведения о переезде на новое место жительства, расположенное за пределами территории муниципального образования предыдущего места жительства, а также сведения о регистрации по месту пребывания на срок более трех месяцев обязаны предоставлять органы внутренних дел.

В силу закона сотрудник сам сообщает о переезде на новое место жительства, в том числе в военкомат. Он сам за это отвечает. Сообщить о переезде он может в том числе через Госуслуги.

Однако по закону сотрудник имеет право свободно перемещаться по территории РФ, менять место жительства и жить там, где ему хочется, если это не запрещено прямо законом.

Прописка в РФ отменена с 1 октября 1993 года, а сейчас есть регистрация по месту жительства. Принципиальное отличие в том, что последняя носит факультативный, а не обязывающий характер, как было в СССР.

Таким образом, что сотрудник не встал на учет по месту проживания – его личное дело. Обычно неизвестно, навсегда он переехал сюда или нет.

Вдобавок нельзя собирать относительно сотрудника, минуя его, персональные данные: это нарушение закона и может быть уголовным преступлением.

Также нельзя отказать в приеме на работу сотруднику, если он зарегистрирован не там, где работодатель считает нужным.

Сообщать в военкомат и уведомлять сотрудников письменно работодатель обязан, если сотрудник вообще не стоит на воинском учете либо военкомат через работодателя передал повестку. Еще организация взаимодействует с сотрудниками по таким вопросам, где дается отсрочка от призыва (для IT-организаций) или есть бронирование сотрудников при мобилизации.

В остальном работодатель действует, как обычно: сообщает военкомату по месту жительства сотрудника (по паспорту и военному билету) о приеме на работу, увольнении и смене данных о нем, которые должны фиксироваться при воинском учете.

То есть сообщить нужно именно военкомату по месту жительства сотрудника, а не по месту нахождения организации.

Функции военкомата и МВД организация не может брать на себя, так как у нее нет ни ресурсов, ни законных полномочий на это. Сообщить, что у сотрудника есть такие обязанности можно, но он может просто отказаться, так как законом это не установлено.

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