⚡️ Итоги дня: учиться 11 лет в школе — непозволительная роскошь, за выгул животных в неположенных местах будут штрафовать, из App Store удаляют VPN-приложения

Wildberries & Russ потребовала от «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука 37 млрд рублей по договорам о строительстве логистических объектов. По авансам, выплаченным за август и начало сентября 2024 года, сумма претензий увеличилась еще на 10 млрд.

Помощник президента Владимир Мединский заявил, что учиться 11 лет в школе — непозволительная роскошь, а среднее и высшее образование вскоре будет «спрессовано по времени». Мединский считает, что в 19 лет необходимо уже знать, по какой стезе пойти дальше, а не тратить время на выбор.

Минобрнауки планирует исключить сдачу ЕГЭ по иностранному языку для таких специальностей, как экономика, менеджмент и управление персоналом. Для поступления на данные направления предусмотрены ЕГЭ по математике и русскому (обязательные), а также по информатике, истории, обществознанию или географии на выбор вуза.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание для владельцев домашних животных за выгул питомца в неположенном месте. Нельзя выгуливать животных на детских площадках, территории школ или спорткомплексов. Штраф будет в диапазоне от 500 до 1,5 тыс. рублей. При повторном нарушении штраф удваивается.