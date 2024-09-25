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⚡️ Итоги дня: учиться 11 лет в школе — непозволительная роскошь, за выгул животных в неположенных местах будут штрафовать, из App Store удаляют VPN-приложения

Подготовили обзор главных событий дня — 25 сентября 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Wildberries & Russ потребовала от «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука 37 млрд рублей по договорам о строительстве логистических объектов. По авансам, выплаченным за август и начало сентября 2024 года, сумма претензий увеличилась еще на 10 млрд.

  • Помощник президента Владимир Мединский заявил, что учиться 11 лет в школе — непозволительная роскошь, а среднее и высшее образование вскоре будет «спрессовано по времени». Мединский считает, что в 19 лет необходимо уже знать, по какой стезе пойти дальше, а не тратить время на выбор.

  • Минобрнауки планирует исключить сдачу ЕГЭ по иностранному языку для таких специальностей, как экономика, менеджмент и управление персоналом. Для поступления на данные направления предусмотрены ЕГЭ по математике и русскому (обязательные), а также по информатике, истории, обществознанию или географии на выбор вуза.

  • Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание для владельцев домашних животных за выгул питомца в неположенном месте. Нельзя выгуливать животных на детских площадках, территории школ или спорткомплексов. Штраф будет в диапазоне от 500 до 1,5 тыс. рублей. При повторном нарушении штраф удваивается.

  • В подмосковной Лобне поставили «сказочные» скамейки — они сделаны из спиленных деревьев, практически без всякой обработки. Мнения жителей в соцсетях разделились: кто-то радуется экологичности и креативу, а у скептиков возникли вопросы к долговечности конструкции, долго ли прослужит дерево под открытым небом.

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  • Стартовали съемки нового сериала по мотивам советского фильма «Москва слезам не верит». Продюсером проекта выступит Жора Крыжовников, который снял сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

  • Яндекс представил пять новых сервисов для разработки и управления безопасностью в облаке — AI Studio, BareMetal, Security Deck, Serverless Integrations и SourceCraft.

  • С 1 октября 2024 года WhatsApp перестанет работать на устаревших моделях смартфонов. Речь идет о: iPhone 7, 7s, 7 Plus, Samsung Galaxy S7, Trend Lite, Ace 2, A9 Pro, Xiaomi Mi 5 Pro, Mi Note 2, Lenovo Мото Z, Huawei Mate 9 Pro и Sony Xperia XZ.

  • Из российского App Store компания Apple удалила сотню VPN-приложений. С лета 2024 года из магазина пропали около 60 сервисов, причем более 20% заблокировали без каких-либо объявлений и без предварительного уведомления пользователей.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Комментарии

3
  • Евгения Шестакова

    Помощник президента Владимир Мединский заявил, что учиться 11 лет в школе — непозволительная роскошь, а среднее и высшее образование вскоре будет «спрессовано по времени».

    а лучше вообще сразу на работу, нечего штаны просиживать: "Каждый шестой работодатель готов рассматривать школьников для подработки в компании" - цитата из опроса))

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Стартовали съемки нового сериала по мотивам советского фильма «Москва слезам не верит». Продюсером проекта выступит Жора Крыжовников, который снял сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

    Где-то потерялся смайлик, падающий в обморок.

    Это пипец товарищи!

    А вообще интересно... актёры и общий стиль СЕРИАЛА будут в том же духе?

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Помощник президента Владимир Мединский заявил, что учиться 11 лет в школе — непозволительная роскошь, а среднее и высшее образование вскоре будет «спрессовано по времени».

    Четырёх летка и хватит!

    (мой смайлик упал в обморок ещё два раза)