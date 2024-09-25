⚡️ Итоги дня: учиться 11 лет в школе — непозволительная роскошь, за выгул животных в неположенных местах будут штрафовать, из App Store удаляют VPN-приложения

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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии3
а лучше вообще сразу на работу, нечего штаны просиживать: "Каждый шестой работодатель готов рассматривать школьников для подработки в компании" - цитата из опроса))
Где-то потерялся смайлик, падающий в обморок.
Это пипец товарищи!
А вообще интересно... актёры и общий стиль СЕРИАЛА будут в том же духе?
Четырёх летка и хватит!
(мой смайлик упал в обморок ещё два раза)