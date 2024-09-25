Налоговый вычет по программе долгосрочных сбережений могут увеличить до 1 млн рублей

Чтобы привлечь больше участников в программу долгосрочных сбережений, власти предложат новые преференции.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил о планах властей внести изменения в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Они направлены на то, чтобы привлечь как можно больше россиян к участию.

ПДС начала действовать с января 2024 года. Участники программы могут перевести в негосударственные пенсионные фонды накопления и получить софинансирование от государства — до 36 тыс. рублей в год, а также налоговый вычет до 400 тыс. рублей.

«Считаю, что необходимо увеличить сумму для расчета налогового вычета с 400 тыс. до 1 млн рублей. Деньги обесценились, к тому же такое решение позволит привлечь новую категорию граждан», — сказал Аксаков.

Также он добавил, что нужно расширить список жизненных ситуаций, при которых разрешается досрочно снять средства без потери доходности. Например, если участник получил первую группу инвалидности или ребенку потребовалось дорогостоящее лечение. Сейчас забрать накопления можно только на собственное лечение или при потере кормильца.

По общему правилу средства должны храниться на счете не меньше 15 лет.

Договор по программе долгосрочных сбережений будет можно заключить на портале Госуслуги. К участию подключат страховые компании.