Магазины и ПВЗ в России закрываются из-за дефицита кадров

По данным специалистов, в розничной торговле не хватает около 1 млн сотрудников — их нет из-за демографической ямы, оттока мигрантов, роста частичной занятости и самозанятости, а также оттока россиян на работу в зону СВО.

Один из представителей крупного ретейлера утверждает, что «зумеры не готовы трудиться, хотят мало работать, много получать и меняют работу гораздо чаще, чем старшее поколение в их возрасте».

Как сообщает канал «Осторожно, новости» со ссылкой на экспертов, ПВЗ в России стало слишком много, и уникальный опыт предпринимательства начинает себя изживать — и предлагают ограничить игроков-монополистов в наращивании сетей ПВЗ. При этом ранее регуляторы обещали подготовить закон о маркетплейсах.

Сейчас начинаются проблемы из-за того, что одиночные пункты перестают зарабатывать как бизнес, и выживать могут только крупные сети — это влечет большие затраты, и не каждый предприниматель может их потянуть.

Кроме того, в некоторых домах могут быть два-три пункта Ozon, но ни одного продуктового, магазина с детскими товарами или аптеки.

По словам экспертов, тяжело это переживают жители новых ЖК, у которых прямо в подъезде открываются пункты выдачи. Из-за этого снижается уровень безопасности, ухудшается инфраструктура возле дома.