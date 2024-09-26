МСП Банк резко повысит ставку по льготным кредитам с 3% до 12%

С 15 октября 2024 года МСП Банк в четыре раза поднимет ставку по льготным кредитам для высокотехнологичных компаний.

Представители МСП Банка предупредили высокотехнологичные предприятия о росте ставки по льготным кредитам в четыре раза — с 3% до 12%.

Ставка изменится с 15 октября 2024 года. Новые условия будут распространятся как на новые, так и на уже выданные кредиты. Об этом пишет РБК.

В Минэкономразвития заявили, что на фоне роста ключевой ставки ЦБ предложение от МСП банка остается по-прежнему льготным. Изменить ставку пришлось из-за высокого спроса технологичного бизнеса на кредиты, а также по причине того, что банк досрочно исчерпал бюджетные средства для субсидирования низкой ставки.

«С момента исчерпания лимита бюджетных средств МСП Банк несколько месяцев удерживал льготную ставку в отсутствие федеральной субсидии. Минэкономразвития и Корпорация МСП в этом году согласовали с Минфином выделение дополнительной субсидии для покрытия существующих договоров, но суммы хватит на покрытие кредитов по ставке 12%», — сказал представитель банка.

В 2022 году власти утвердили льготные кредиты для высокотехнологичных предприятий малого и среднего бизнеса. Они могли получить средства по ставке 3%. В 2024 году на субсидирование программы в бюджете предусмотрено 1,8 млрд рублей.