Мигрантов лишат статуса или гражданства РФ, если они не знают русский язык

МВД борется с фиктивными экзаменами на знание языка. Если мигранты получили сертификат, но фактически не говорят по-русски, им откажут в получении статуса или гражданства России.

Мигранты, которые обращаются за получением статуса и приемом в гражданство РФ, должны подтвердить владение русским языком. Обычно это доказывают соответствующие сертификаты, однако МВД фиксирует множество случаев, когда сертификат есть, но иностранец не знает язык.

За последние три года правоохранительные органы выявили больше 14 тыс. таких фактов. Сотрудники МВД ведут работу по выявлению и пресечению фиктивных экзаменов.

«Иностранным гражданам, имеющим сертификаты, но явно не владеющим русским языком, в приеме заявлений о предоставлении миграционных статусов отказывается, соответствующая информация направляется в Рособрнадзор», — сказано в телеграм-канале официального представителя МВД Ирины Волк.

Недавно мы писали, что выдворение мигрантов из страны будут снимать на камеру.