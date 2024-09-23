Выдворение мигрантов из страны будут снимать на камеру

Судебные приставы получат портативные устройства для видеофиксации своей работы и административных нарушений. В частности, будут снимать, как мигрантов выдворяют из страны и доставку уклонистов в суд.

Федеральная служба судебных приставов будет применять средства аудио-, фото- и видеофиксации при выдворении иностранцев из России.

ФCCП начнет использовать стационарные IP-камеры, устройства воспроизведения аудио- и видеоинформации, мобильные и портативные видеорегистраторы, фотоаппараты и съемные электронные носители информации.

Снимать будут иностранцев, которых выдворяют из страны, а также привод уклонистов в суд. Об этом сказано на портале проектов нормативных актов.

«Также проектом приказа установлен порядок использования технических средств, разработанный в целях надлежащей организации работы и объективного контроля с использованием указанных технических средств при документировании обстоятельств совершения преступлений <…>, а также для фиксирования действий сотрудников, выполняющих возложенные на них задачи», — сказано в пояснительной записке.

Участников съемки будут предупреждать об использовании средств фиксации, а на объектах ФССП должен висеть информационный знак о наличии видеокамер.

Снятые материалы должны храниться не менее 30 дней с момента записи. Если были зафиксированы административные правонарушения, то материалы не удалят в течение шести месяцев.