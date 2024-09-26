⚡️ Итоги дня: заемщик закопал авто, чтобы не платить кредит, кофе подорожает до 30%, а покупатель отсудил деньги за невкусные продукты

Кофе в России резко подорожает до 30% к концу года, предупреждают участники рынка. Цены взлетят в магазинах и кофейнях из-за засухи в Бразилии и Вьетнаме.

На ОС «Аврора» в 2024 году появится около 60 тыс. устройств. Госаппарату в течение ближайших трех лет потребуется более 1,2 млн мобильных устройств на базе российских операционных систем.

Ресурсный центр «Мосволонтер» выпустил методическое пособие о том, как разработать собственный общественно полезный проект. На его онлайн-платформе можно узнать об основах волонтерской деятельности, дистанционно пройти общий инструктаж и послушать лекции экспертов по социальному проектированию.

В Пермском крае мужчина закопал свою машину, чтобы не платить кредит. Его предупредили, что для погашения долга он должен передать свой автомобиль, но должник не сделал это, поэтому приставам пришлось искать машину самим. Авто нашли в огромной куче земли, очертания которой напоминали силуэт автомобиля.

Волгоградец отсудил у «Перекрестка» 13 тыс. рублей за невкусные продукты. Покупатель приобрел товары по акции «Вернем деньги, если Вам не понравился вкус или качество». Вкус еды показался ему «специфическим», и когда деньги вернуть отказались, он пошел в суд.

Два беспилотных такси «Яндекса» остановились на Сколковском шоссе из-за аварии впереди, заняв обе полосы движения и создав пробку. Автопилот посчитал, что объезд нарушит ПДД, и решил ждать, пока препятствие будет устранено.