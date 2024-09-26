Центробанк откажется от прямого доступа инвесторов на биржу

Регулятор сформулировал свою позицию и готов отказаться от идеи Мосбиржи дать инвесторам прямой доступ к торгам.

Банк России откажет Мосбирже в возможности предоставления брокерских услуг. Также регулятор ужесточит требования к крупным брокерам, которые фактически становятся биржами и не пропускают заявки клиентов вовне.

Позиция Центробанка заключается в том, чтобы не создавать условий для прямого доступа инвесторов к организованным торгам и запретить компаниям прямо или через дочерние структуры оказывать такие услуги. Об этом пишет РБК.

«Мы удовлетворены тем, что тема “прямого доступа” для иных лиц, чем предусмотренные в настоящее время законодательством, в том числе розничных инвесторов, на биржу закрыта», — сказал глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

Брокеры также поддержали запрет прямого допуска инвесторов на биржу, иначе у Мосбиржи появится несправедливое конкурентное преимущество. В свою очередь такая монополия скажется на качестве оказания услуг.

Недавно мы писали, что Мосбиржа планирует запустить собственную брокерскую компанию. Торговая площадка не может получить брокерскую лицензию, поэтому приобретет организацию, у которой уже есть разрешение.