Авито запускает отдельный раздел для предпринимателей

Предприниматели смогут запросить коммерческое предложение, приобрести оборудование и помещение для бизнеса, найти сотрудников и даже сравнить контрагентов.

Сервис «Авито» начал тестировать отдельный раздел для предпринимателей «Avito Бизнес 360». В нем будет представлен специализированный ассортимент товаров и услуг. Например, пользователи смогут купить оборудование для бизнеса, найти сотрудников и выбрать помещение.

Сейчас новый раздел доступен только некоторым пользователям в мобильном приложении «Авито». Полноценный запуск запланирован на 2025 год.

В «Avito Бизнес 360» индивидуальные предприниматели смогут купить программное обеспечение, запчасти для спецтехники, оборудование, стройматериалы, недвижимость и транспортные средства.

На сервисе появится раздел для запроса коммерческих предложений, который организует поиск по заданным параметрам. Список нужных поставщиков придет в виде таблицы в течение 24 часов.

Также «Авито» планирует в 2025 году запустить функционал, который позволит сравнивать контрагентов по отзывам и информации из открытых источников.